Президенту представили информацию о результатах работы Патрульной милиции

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 августа, принял руководителя экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность Тамерлана Ибраимова и секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Дамира Сагынбаева.

Обсуждены вопросы реформирования подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и вопросы борьбы с коррупцией.

Тамерлан Ибраимов представил информацию о результатах реформы, работы Патрульной службы милиции по г. Бишкек и проводимых мероприятиях по созданию Патрульной службы милиции в г. Ош.

Отмечено, что сотрудниками Патрульной службы милиции по г. Бишкек в период с 1 января по 31 июля 2020 года обслужено более 34 тыс. вызовов по линии "102".

За 7 месяцев 2020 года в общественных местах "по горячим следам" раскрыто 320 преступлений и более тысячи проступков.

По нарушениям Правил дорожного движения составлено более 85 тыс. протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 1 498.

Согласно статистическим данным после запуска Патрульной службы милиции, ситуация в столице стала налаживаться, а граждане все больше начинают доверять сотрудникам милиции и чувствовать свою безопасность.

В настоящее время, как сообщил Тамерлан Ибраимов, в рамках проекта по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения идет создание Патрульной службы милиции на территории г. Ош со штатной численностью в 219 единиц.

С 16 марта 2020 года был объявлен конкурс на 219 должностей Патрульной службы милиции по г. Ош. Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции организация и проведение конкурсных мероприятий были приостановлены и после стабилизации ситуации конкурсные мероприятия возобновлены.

С начала объявления конкурса всего подали заявления и рапорта 497 кандидатов - из них 264 кандидата из числа гражданской молодежи.

По результатам тестирования, физической подготовки и собеседования были отобраны 129 кандидатов, которые будут направлены на соответствующее обучение.

Ожидается, что Патрульная служба милиции в г. Ош начнет функционировать с декабря 2020 года. Отобранные кандидаты приступят к исполнению должностных обязанностей.

Одновременно будут проведены следующие этапы конкурсного отбора для полного доукомплектования штатной численности Патрульной службы милиции в г. Ош.

Тамерлан Ибраимов добавил, что в 2021 году начнется формирование Патрульной службы милиции в остальных регионах страны.

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев отметил, что Патрульная милиция за время своей деятельности оправдывает свои основные цели - искоренение коррупционных проявлений в органах внутренних дел и повышение доверия граждан страны к работе милиции.

Конкурсные отборы проходят максимально прозрачно с участием представителей гражданского сектора, отбираются наиболее достойные кандидаты, подчеркнул он.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил положительные результаты реформирования подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Подчеркнул, что решение о создании Патрульной службы милиции было принято правильно и своевременно, что доказывается положительными результатами по раскрытию преступлений и снижению количества нарушений Правил дорожного движения.

Выразив уверенность в успешности работы новой службы, Глава государства отметил, что данный положительный опыт должен распространиться на территории всей республики - в будущем Патрульная служба милиции должна нести службу во всех регионах страны, начиная с крупных городов и заканчивая селами.

В заключение Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул важность справедливой и прозрачной работы членов конкурсной комиссии по набору кандидатов в Патрульную службу милиции, которая должна отобрать самых лучших и не запятнавших свою репутацию кандидатов.

Напомним, что инициатива о реформировании подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность поступила от Тамерлана Ибраимова на встрече Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями неправительственного сектора.

Главой государства было поддержано данное предложение и в ноябре 2018 года Президенту была представлена и одобрена им Стратегия по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Согласно плану мероприятий в г. Бишкек была запущена и полноценно функционирует Патрульная служба милиции. На сегодняшний день проводится формирование Патрульной службы милиции в г. Ош.

С 2021 года планируется начать поэтапную реализацию данного проекта и в других регионах страны.