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Политический взаиморасчет. Акылбек Жапаров метит в премьеры?

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- Виктория Гунгер
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Депутат ЖК Акылбек Жапаров не будут участвовать в выборах. Его не включили в окончательный список кандидатов партии "Мекеним Кыргызстан". Об этом стало сегодня известно СМИ. И это при том, что ранее появлялась информация, что программа партии написана именно Жапаровым.

В процессе формирования партийных списков в кулуарах также активно ходили слухи, что следующим, кто займет премьерский пост, станет Акылбек Жапаров.

Стоит напомнить, что и сам нардеп активно и неоднократно рвался в правительственное кресло. Еще весной он открыто заявлял, что "если дадут пост премьер-министра, то за 5-6 месяцев подниму государство".

- На протяжении многих лет я готовлюсь стать главой правительства. Когда назначат, тогда готов ко всему. Программа у меня готова, - отмечал тогда Акылбек Жапаров.

Если, действительно, бывший глава Минфина писал программу партии, то о забывчивости включения в список речи точно не идет. Скорей всего, парламентарий и его партийные соратники пришли к какой-то взаимовыгодной договоренности. Да и юридических норм, препятствующих назначению на должность главы кабмина, "не депутата ЖК", в Кыргызстане нет.

Не исключает вероятности увидеть в будущем его в кресле премьера и политолог Марс Сариев. Хотя, по его словам, возможно, у партий появилось понимание, что старые политики неинтересны электорату.

- Это ясно по Темиру Сариеву, Феликсу Кулову, Омурбеку Текебаеву. Все они в настоящее время сошли с политической арены. Поэтому, происходящее – вполне объективная тенденция. Однако это не исключает, что оказаться на должности премьера КР при конструктивных действиях, Жапаров не может. Премьер юридически не должен быть кандидатом в ЖК или депутатом. Тем более, главу кабмина выдвигает президент, а парламент рассматривает и утверждает, - отметил Сариев VB.KG. .

Но практика показывает, что если речь идет об отказе политиков баллотироваться, то, скорей всего, в дальнейшем их ждут правительственные портфели, напомнил политолог.

- К тому же, Жапаров – представитель северного региона. Эти фигуры нужны для уравнивания сил во власти. Вряд ли партия стала бы ими разбрасываться. Тут явно речь идет о неком дальнейшем политическом планировании, - заключил Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/391424
Теги:
парламент, правительство, Кыргызстан, премьер-министр
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