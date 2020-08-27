Кыргызстанцы в России теперь могут свободно приобретать авиабилеты домой

Министерством иностранных дел Кыргызстана принято решение о прекращении формирования загранучреждениями КР в РФ, в частности, посольством в Москве, канцелярией посольства в Санкт – Петербурге, генеральными консульствами в Екатеринбурге и Новосибирске списков граждан КР на родину. Согласно информации об этом, которую разместило на своем сайте посольство КР в РФ, свободное приобретение авиабилетов начинается с 27 августа.

В этой связи, как сообщается, авиакомпаниям "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет", "Уральские авиалинии" предоставляется право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы, на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн-продажи с официальных сайтов данных авиакомпаний.

Таким образом, подчеркнули в посольстве, с 27 августа 2020 года все без исключения граждане Кыргызстана, без обращения в эту дипмиссию, при желании вылететь на родину могут приобрести авиабилеты напрямую в авиакассах или онлайн на официальных сайтах перечисленных авиакомпаний.

На сегодняшний день самолеты в Бишкек и Ош отправляются из Москвы, Санкт - Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. В целом, начиная с 20 марта, когда было приостановлено авиасообщение между Россией и Кыргызстаном, по 24 августа на родину 146 чартерными рейсами смогли вернуться более 30 тысяч граждан КР из 21 региона РФ.