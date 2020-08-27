Из Оренбургской области в Кыргызстан выехали автобусы с его гражданами

26 августа из Оренбургской области на 54 автобусах отправились в Кыргызстан 3 255 его граждан. Это стало возможным, по информации посольства КР в РФ, в результате договоренностей, достигнутых с российской и казахстанской сторонами.

Процесс организации возвращения людей осуществлялся поэтапно в течение двух суток. На месте сотрудником посольства велось документирование сограждан. В частности были продлены паспорта 52 соотечественникам, а 20 человек получили свидетельства о возвращении на родину.

В список пассажиров были включены кыргызстанцы, находившиеся Оренбургской области, в том числе в ее городах Оренбург и Соль-Илецк и в палаточном лагере в Бузулукском районе. А также - соотечественники из Республики Башкортостан, Самарской области и прибывшие к месту отправления на 13 автобусах граждане КР из Московской области.

Российская сторона для проезда по своей территории до КПП "Сагарчин" на границе с Казахстаном(470 км) на бесплатной основе выделила 19 автобусов. В свою очередь, тремя казахстанскими частными автотранспортными компаниями на коммерческой основе в аренду было предоставлено 54 автобуса. Минимальная стоимость проезда по территории Казахстана до КПП "Ак-Тилек" на границе с Кыргызстаном (2 257 км) была определена в 3 тысячи рублей с каждого взрослого гражданина. Дети едут на бесплатной основе.

С момента закрытия государственных границ из Оренбургской и Самарской областей РФ было организовано возвращение на КР 8 229 его граждан на 149 автобусах , транзитом через Казахстана(7 и 23 мая, 5 июля, 5 и 25 августа). На сегодняшний день, проинформировали в посольстве, из Оренбургской области вывезены домой все граждане Кыргызстана.

Вместе с тем, в дипмиссии напомнили, что российско-казахстанская граница все еще закрыта для проезда. И в этой связи призвали не предпринимать самостоятельных попыток пересечь ее, во избежание новых людских скоплений здесь.

Посольство КР также выразило благодарность губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, вице-губернатору Дмитрию Кулагину, представителям местной пограничной службы и кыргызской диаспоры за всестороннюю помощь и поддержку, оказанную гражданам КР. В том числе - за организацию палаточного городка и предоставление питания.