В Москве произошел взрыв в квартире, где жили мигранты из Кыргызстана

В жилом доме в Москве по улице Кубинка 26 августа произошел взрыв. Это, по сообщению СМИ, случилось в квартире, где проживала семья мигрантов из Кыргызстана.

Речь идет о старом пятиэтажном доме из красного кирпича, его планировалось расселить по программе реновации в 2025-2028 годах. В доме три подъезда, 60 квартир. По предварительным данным, взрыв произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже, которую снимали уроженцы Кыргызстана – 44-летняя женщина, ее сын и дочь. Все они работают в одном из подмосковных городов.

Из-за взрыва пострадали четыре человека. Двое в тяжелом состоянии госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.

Судя по всему, причиной трагедии стало неосторожное обращение с газовой колонкой, которую установили в квартире пять лет назад, обстоятельства случившегося выясняются. После взрыва начался пожар. Огонь распространился с третьего по пятый этажи. Некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов, они пытались эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон. Спасены 16 человек. Возгорание удалось потушить на площади 55 квадратных метров, Обрушений нет, но нескольким квартирам причинен серьезный ущерб.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье, дом затем отремонтируют.