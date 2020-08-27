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С сегодняшнего дня билеты на чартерные рейсы из России продают в авиакассе

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- Екатерина Улитина
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Посольство КР в России больше не занимается формированием списков возвращающихся на родину кыргызстанцев

Министерство иностранных дел КР приняло решение о прекращении формирования загранучреждениями Кыргызской Республики в Российской Федерации списков граждан на чартерные рейсы для возвращения в Кыргызстан. Об этом сообщает дипломатическое представительство.

В частности посольство КР в Москве, Канцелярия посольства в Санкт-Петербурге и Генеральные консульстваа в городах Екатеринбург и Новосибирск больше не будут составлять списки граждан, возвращающихся из России в Кыргызстан.

"В этой связи, авиакомпаниям "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет", "Уральские авиалинии" предоставлено право самостоятельно продавать авиабилеты на планируемые рейсы на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн продажи с официальных сайтов авиакомпаний", - говорится в сообщении посольства Кыргызстана в РФ.

Таким образом, с 27 августа 2020 года все без исключения граждане Кыргызстана, без обращения в посольство, при желании вылететь на Родину могут приобрести авиабилеты напрямую в авиакассах или онлайн на официальных сайтах авиакомпаний "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет" и "Уральские авиалинии".

На сегодняшний день, вылеты самолетов вышеперечисленных авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.


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URL: https://www.vb.kg/391431
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