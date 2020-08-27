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Ко Дню независимости в школах пройдет онлайн акция "Мой любимый Кыргызстан"

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- Оксана Гут
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В рамках мероприятий, посвященных Году развития регионов, цифровизации и поддержки детей, пройдет общешкольная онлайн акция "Мой любимый Кыргызстан" в честь Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Цель акции – научить детей любить и гордиться своей родиной, привить чувство гражданственности и патриотизма, повысить интерес к изучению истории, науки, культуры, традиций и природы Кыргызстана, развивать интеллектуальные и творческие способности, социальные, информационные, исследовательские культурно-эстетические компетенции детей и молодежи.

Акция пройдет с 27 августа по 1 сентября среди учащихся дошкольных и школьных учебных заведений.

В рамках акции будут организованы мероприятия по следующим направлениям:

• Республиканская интеллектуальная викторина "Кыргызстан в моем сердце";

• Дистанционная игра "Где? Что? Когда?";

•Республиканский конкурс компьютерных плакатов "Мой любимый Кыргызстан";

• Республиканский онлайн конкурс видеороликов "Мой любимый Кыргызстан";

• Танцевальный марафон "Будущее Кыргызстана в детях!".

Условия конкурса можно скачать по этой ссылке.

Контактные телефоны для справок: (312) 38 32 60, (312) 3I-58-47, 3I-58-74.

Итоги акции будут объявлены 1-2 сентября. Победители конкурса будут награждены дипломами министерства I, II, III степени и опубликованы на официальном сайте МОиН КР.


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URL: https://www.vb.kg/391433
Теги:
День независимости, дети, конкурс, Кыргызстан, Министерство образования
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