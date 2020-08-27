Задержанный на протестах в Беларуси заснял издевательства в автозаке

Одному из жителей Минска, задержанному на стихийном митинге в белорусской столице после президентских выборов, удалось заснять на камеру, как омоновцы издеваются над демонстрантами в автозаке. Ролик оказался в распоряжении портала TUT.BY.
Один из задержанных, чуть не плача, сообщал силовикам, что он просто возвращался домой с работы и нигде не участвовал. Однако его положили вниз и, вероятно, били.
Побои людей дубинками силовики сопровождали нецензурной бранью.
"Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда", - заявил автор видео.
Издание выслало видео в ГУВД Мингорисполкома и Генеральную прокуратуру. ГУВД и генеральная прокуратура от комментариев отказались.