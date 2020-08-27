Белорусы начали процедуру отзыва депутатов парламента

Жители Белоруссии начали после призыва оппозиции процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска. Об этом сообщает издание Tut.by.

По сведениям, в 20 избирательных округах Минска уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей.

- Избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать нужное количество подписей и подать соответствующее заявление в сельсовет для проведения собрания, на котором жители выскажутся за или против отзыва депутата от своего округа. Накануне член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в видеообращении напомнил гражданам о праве отзыва мандатов утративших доверие избирателей депутатов парламента или местных советов. Координационный совет уже неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов, - говорится в информации. .