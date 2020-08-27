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Белорусы начали процедуру отзыва депутатов парламента

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- Виктория Гунгер
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Жители Белоруссии начали после призыва оппозиции процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска. Об этом сообщает издание Tut.by.

По сведениям, в 20 избирательных округах Минска уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей.

- Избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать нужное количество подписей и подать соответствующее заявление в сельсовет для проведения собрания, на котором жители выскажутся за или против отзыва депутата от своего округа. Накануне член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в видеообращении напомнил гражданам о праве отзыва мандатов утративших доверие избирателей депутатов парламента или местных советов. Координационный совет уже неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов, - говорится в информации. .


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URL: https://www.vb.kg/391438
Теги:
Беларусь, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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