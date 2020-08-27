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Россияне продолжают помогать кыргызстанцам в борьбе с коронавирусом

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- Евгений Денисенко
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Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из России в Кыргызстан. На сей раз он был сформирован в Республике Хакасия.

По информации местных СМИ, отправителем выступила организация "Юридическое бюро Антоневич и партнеры". Как сообщается, еще в 2016 году в Бишкеке между ней и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана был подписан меморандум о сотрудничестве, с целью "всесторонней защиты взаимных инвестиций и продвижение экспорта". И вот теперь взаимодействие продолжилось и в гуманитарном формате.

"В Кыргызстане сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, поэтому мы решили поддержать наших партнеров и оказать им гуманитарную помощь и перечислили деньги на поддержку волонтерских инициатив. По обращению Министерства труда и социального развития Кыргызстана мы передаем по официальным каналам МИД крупный объем востребованных медпрепаратов и средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, хлоргексидин, парацетамол, бромгексин, амоксициллин, кагоцел, аскорбинку с глюкозой, ацетилсалициловую кислоту", - рассказал руководитель "Юридического бюро Антоневич и партнеры" Михаил Антоневич.

Вес гуманитарного груза на сумму 1 миллион 760 тысяч рублей составил более полутора тонн.

Напомним, что в разгар пандемии помощь для дружественной страны поступала из России по различным каналам. Так, гуманитарный груз для борьбы с опасной инфекцией передала через посольство КР в РФ Чеченская Республика. В этот груз вошли средства индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными COVID-19, лекарственные препараты, включающие авифавир и актемра.

Российская сторона предоставляла республике тест-системы с реагентами для диагностики коронавируса, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. В Кыргызстане также работали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, бригады врачей, направленные из Республики Башкортостан, делегированные Министерством обороны РФ. Свой вклад внесли и кыргызстанцы, работающие в медучреждениях России, а также общественные организации кыргызской диаспоры. Силами их в КР тоже направлялись необходимые медикаменты и оборудование, эти грузы прибывали чартерными рейсами в сопровождении самих врачей, стремившихся помочь соотечественникам на родине.


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URL: https://www.vb.kg/391444
Теги:
Россия, Кыргызстан, коронавирус
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