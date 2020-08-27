Кыргызских студентов ждут в российских вузах

В связи со скорым наступлением в России нового учебного года перед студентами-иностранцами, которым нынешним летом удалось выехать на родину, встала проблема возвращения в РФ для продолжения учебы. Решением этой проблемы в случае со студентами-кыргызстанцами занялось и посольство КР в РФ.

Оно, по словам первого секретаря посольства Алмаш Алтымышевой, сейчас связывается с Министерством науки и высшего образования РФ, выясняя, будет ли этой категории молодежи предоставлена такая возможность, при сохраняющемся из-за пандемии запрете для иностранцев на въезд в страну.

"В соответствии с распоряжением российского правительства № 635, въезд сегодня разрешен иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в России либо близких родственников, являющихся ее гражданами, а также, при выполнении необходимых условий, - высококвалифицированным специалистам и людям, следующие сюда на лечение. Про студентов в этом документе ничего не сказано. В министерстве сообщили, что сейчас рассматривают этот вопрос. Ожидаем решения по нему, и как только будет информация, сразу же распространим ее в социальных сетях и на сайте посольства", - говорит Алмаш Алтымышева.

Вместе с тем, для многих студентов-кыргызстанцев такая проблема не стоит. Речь - о тех, кто на период летних каникул предпочел остаться в России.

"В разгар пандемии из Санкт-Петербурга было вывезено чартерными рейсами около 400 молодых кыргызстанцев, обучающихся в здешних вузах, а также ряд наших курсантов, занимающихся в высших учебных заведения по линии таможенного, военного ведомств. Ребятам, решившим не улетать, мы помогали с временным жильем, с подработкой. И сейчас они, а их тоже немало, спокойно готовятся к началу учебного года", - отмечает почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев.

Его коллега, почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков обрисовал аналогичную картину.

"У нас ситуация по коронавирусу, к счастью, не была такой столь сложной, как в Москве, ряде других российских регионов. 60 студентам мы помогли, по их же просьбам, выехать в Кыргызстан. Другие остались. И даже смогли поработать, скопить некоторые средства на свои нужды. Вот и сейчас мы подыскиваем некоторым временную работу. Договорились с одним здешним хозяйством об уборке яблок, прорабатываем вопросы проживания там наших молодых соотечественников на этот период, оплаты их труда", - рассказал Таланбек Намазбеков.

По его словам, более ста юношей и девушек из Кыргызстана сегодня являются студентами Воронежского государственного университета имени Петра Первого, свыше двадцати - Воронежской государственной лесотехнической академии, еще одиннадцать человек – слушатели военно-воздушной академии имени Жуковского. Занимаются кыргызстанцы и в других местных вузах. А некоторые учебные заведения посещаются слушателями из Кыргызстана и в рамках программ по обмену опытом.

Как говорит почетный консул, здесь тоже ожидают решения Минобраза РФ по студентам-иностранцам. И рассчитывают, что в крайнем случае они смогут продолжить обучение в дистанционном режиме, который уже был отработан во время пандемии.