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Суд начал рассмотрение жалобы партии "Кыргызстан" на решение ЦИК (фото)

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- Екатерина Улитина
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В Административном суде Бишкека начинается процесс по иску политической партии "Кыргызстан". Судья на процессе Чолпон Досмамбетова. Около здания суда собралось около сотни сторонников партии и тех, кто выступает за снятие политобъединения с предвыборной гонки. В зал заседаний уже зашёл лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев.

Напомним, ЦИК отказал партии "Кыргызстан" в регистрации для участия в выборах из-за нарушений процедуры подачи документов. Политсовет партии, не согласившись с этим решением, обратился в суд, чтобы оспорить его.

Ряд партий, в том числе "Ата Мекен", "Ордо", "Бир Бол" и "Реформа" обратились к президенту с просьбой не давить на суд.


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URL: https://www.vb.kg/391452
Теги:
партии, суд, Бишкек, Кыргызстан
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