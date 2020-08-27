Суд начал рассмотрение жалобы партии "Кыргызстан" на решение ЦИК (фото)

В Административном суде Бишкека начинается процесс по иску политической партии "Кыргызстан". Судья на процессе Чолпон Досмамбетова. Около здания суда собралось около сотни сторонников партии и тех, кто выступает за снятие политобъединения с предвыборной гонки. В зал заседаний уже зашёл лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев.

Напомним, ЦИК отказал партии "Кыргызстан" в регистрации для участия в выборах из-за нарушений процедуры подачи документов. Политсовет партии, не согласившись с этим решением, обратился в суд, чтобы оспорить его.

Ряд партий, в том числе "Ата Мекен", "Ордо", "Бир Бол" и "Реформа" обратились к президенту с просьбой не давить на суд.