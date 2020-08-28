Чингиз Айтматов и Исхак Раззаков выступят 31 августа на площади "Ала-Тоо"

На праздничном мероприятии в День независимости 31 августа на площади "Ала-Тоо" выступят артисты в ролях Курманжан Датки и Чолпонбая Тулебердиева, Исхака Раззакова и Чингиза Айтматова, разных других исторических персонажей. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Из реальных лиц ожидается присутствие на праздничном представлении президента Сооронбая Жээнбекова и небольшого числа специально приглашенных горожан. По словам организаторов мероприятия, столь "узкий формат" объясняется просто: опасность коронавирусной инфекции сохраняется.

Все праздничное мероприятие продолжится ровно один час, с 10:00 до 11:00.

После театрализованного пролога с участием исторических персонажей с их речами в адрес нынешних кыргызстанцев состоится концерт из 10 номеров.

Откроется концерт торжественной песней на музыку Вано Мурадели "Кыргызстан". Интересно, что, по сведениям VB.KG, в советское время это произведение называлось "песнью о великой дружбе русского и кыргызского народов "Коммунизм оттору". Как сообщил VB.KG профессор КРСУ, заслуженный деятель культуры КР Андрей Кузнецов, эту музыку Мурадели написал после того, как побывал в Кыргызстане в 1963-м вместе с Дмитрием Шостаковичем.

Прозвучат и классические "Кыргыз жери", "Ала-Тоо".

"Ибарат" Карамолдо Орозова исполнит единственная комузистка – народная артистка СССР, народная артистка КР Самара Токтакунова.

Петь будут народная артистка КР Гульнур Сатылганова и другие известные исполнители.

Завершится концерт гимном столицы "Бишкегим" и композицией "Кыргызстан" (музыка Муратбека Бегалиева, слова Кыялбека Урманбетова) в исполнении солистов, хора и оркестра.

Доступ на площадь будет категорически закрыт. Зато планируется прямая трансляция концерта по кыргызстанским телевизионным каналам.