Какой будет погода перед праздником, в День Независимости и 1 сентября?

Штормовое предупреждение Кыргызгидромета оправдалось: после 30-35-градусной жары в последние дни лета стало намного прохладнее.

В долинах прошли дожди, в горах снег. В отдельных районах осадки были интенсивные. Неустойчивая погода осложнила работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, проведение сельхозработ, выпас и содержание скота на пастбищах.

Кыргызгидромет также заблаговременно предупредил что сегодня, 28 августа, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 28 августа днем и 29 августа без осадков. 30 августа ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. 31 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах Таласской области, в предгорных и горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне Чуйской области без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке 28 августа днем и 29-31 августа вероятность осадков невелика.

В Иссык-Кульской области 28 августа ночью на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 29 августа ночью без осадков. Днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне курортов и земледелия без осадков. 30 августа ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 31 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Чолпон-Ате и Караколе 28 августа временами дожди, грозы. 29-31 августа без осадков.

На юге КР 28 августа в отдельных предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. 29 августа ночью без осадков. Днем в горных районах Ошской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 30 августа ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 31 августа ночью в горных районах, днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, в высокогорье снег, в долинах без осадков.

А ориентировочный официальный прогноз погоды в КР на первые дни осени таков. 1 сентября в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 2 сентября в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Температура воздуха существенно не изменится.