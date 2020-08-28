Судебная система за годы независимости КР: Вчера, сегодня и завтра

29 лет назад Кыргызская Республика обрела независимость и стала независимым, суверенным, демократическим государством, где права и свободы человека являются высшей ценностью.

Построение независимого государства нелегкое дело, и судебная система Кыргызстана занимает заслуженное место на этом сложном пути.

В течение 29 лет судебная власть, являясь ветвью государственной власти, прошла богатый путь развития и становления Кыргызского суда.

С момента обретения независимости Кыргызстана в 1991 году начался новый путь развития национальной судебной системы.

Были выдвинуты ряд современных идей и инициатив, прокладывающих путь к первым шагам судебной реформы.

Сегодня в рамках судебной реформы: принимаются новые законы и полным ходом идет цифровизация, чтобы улучшить работу судебной системы, укрепить ее независимость и обеспечить прозрачность.

С 1 января 2019 года введены в действие Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и Кодекс о нарушениях, а также законы "О пробации" и "Об основах амнистии и порядке её применения".

Новые кодексы привнесли существенные изменения, появилась новая процессуальная фигура – следственный судья, который обеспечивает надлежащий судебный контроль за законностью досудебного производства.

Вместо межрайонных судов были сформированы Административные суды, а рассмотрение экономических дел были переданы районным, городским судам.

Невозможно построить демократическое, развитое государство без создания независимой судебной системы. Следовательно, необходимо продолжить реформу, направленную на построение судебной системы, достойной доверия народа и способной эффективно защищать права граждан.

Из года в год увеличивается финансирование судебной системы, усиливаются мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы. Здания судов ремонтируются и обновляются. В будущем планируется строительство домов правосудия.

В местных судах страны действует автоматизированная информационная система (АИС), призванная автоматизировать процесс работы судей всех инстанций.

Успешно работает модуль автоматизации распределения дел, направленный на устранение человеческого влияния в процессе распределения, дел между судьями. Эта система обеспечивает равномерное распределение нагрузки на судей с учетом множества факторов: коэффициента сложности дела, планируемой загруженности судей и других.

Кроме этого, в зале суда установлена система аудио-видео записи, чтобы исключить риск коррупции и обеспечить прозрачность при вынесении судебных решений.

В рамках цифровизации судебные заседания также проводятся в режиме видеосвязи.

Использование новых цифровых технологий создает благоприятные условия для эффективной защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечивает прозрачность отправления правосудия, снижает коррупцию среди судей и ускоряет судебное разбирательство.

На протяжении 29 лет судебная система развивается и растет, и все усилия направлены на создание справедливой и независимой судебной системы в нашей стране.

Справедливая судебная система напрямую влияет на развитие страны. Самое главное, это укрепляет доверие наших людей к судебной системе.