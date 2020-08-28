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Эксперты РУз считают: ношение коротких носков - признак гомосексуализма

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- Виктория Гунгер
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Эксперты на узбекском ТВ назвали ношение коротких носков признаком гомосексуализма, пишет издание Узбекистан Online.

А все потому, что по их словам, раньше в Европе короткие носки и выбритые полоски на висках были отличительной чертой человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Также, по мнению этих "специалистов", "нехорошим признаком" является ношение рваных джинсов, коротких носков и мужские прически.

- Ранее рваную одежду носили римляне, отвергнутые обществом и проклятые родителями, а также низшие касты в Индии, - сообщил Мансур Мусаев.

Кроме того, гости программы раскритиковали тенденции поздравления с днем рождения на английском языке.

Кажется, в Кыргызстане тоже есть одна организация, которая может оценить "исследовательский порыв" своих узбекских коллег. Тем более, вопрос с атакой на отсутствующие в КР антенны 5G, на время пришлось отложить...


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URL: https://www.vb.kg/391477
Теги:
мода, население, Узбекистан, Кыргызстан, СМИ
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