Эксперты РУз считают: ношение коротких носков - признак гомосексуализма

Эксперты на узбекском ТВ назвали ношение коротких носков признаком гомосексуализма, пишет издание Узбекистан Online.

А все потому, что по их словам, раньше в Европе короткие носки и выбритые полоски на висках были отличительной чертой человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Также, по мнению этих "специалистов", "нехорошим признаком" является ношение рваных джинсов, коротких носков и мужские прически.

- Ранее рваную одежду носили римляне, отвергнутые обществом и проклятые родителями, а также низшие касты в Индии, - сообщил Мансур Мусаев.

Кроме того, гости программы раскритиковали тенденции поздравления с днем рождения на английском языке.

Кажется, в Кыргызстане тоже есть одна организация, которая может оценить "исследовательский порыв" своих узбекских коллег. Тем более, вопрос с атакой на отсутствующие в КР антенны 5G, на время пришлось отложить...