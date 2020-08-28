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В ВОЗ опасаются увеличения смертности от COVID-19 к зиме

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- Виктория Гунгер
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Смертность от коронавирусной инфекции может увеличиться к зиме. Об этом заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге, передает Day.Az.

По его словам, в Европе переход к осени происходит при трех феноменах.

"Первый - это возвращение в школы. Второй феномен - это сезон гриппа. И третий феномен - это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой", - подчеркнул представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что возврат к ситуации, которая была с коронавирусом в феврале, маловероятна, так как мир уже получил опыт по борьбе с данной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/391481
Теги:
ВОЗ, смертность, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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