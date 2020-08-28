Сколько мэрия Бишкека потратила на салют и праздник ко Дню независимости?

Мэрия Бишкека потратила на мероприятия ко Дню независимости 2 млн 783 тысяч сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Тендер на закупку услуг режиссера-постановщика объявило Управление культуры столичной мэрии. Победителем тендера стал заслуженный артист Кыргызстана, режиссер Театра юного зрителя Эгемберди Чалбаев.

В техническом задании к конкурсу сказано, что победитель должен разработать сценарий и постановку театрализованного представления на площади Ала-Тоо, организовать официальную часть мероприятия, оформить сцену, декорации и установить LED-экраны, обеспечить условия для работы съемочных групп, которые будут вести прямой эфир с праздника.

Кроме того, одним из условий тендера является организация праздничного фейерверка.

Мэрия отмечает, что из-за сложной эпидемиологической ситуации праздник ко Дню Независимости будет проводиться без участия гостей. Кыргызстанцы смогут посмотреть прямую трансляцию происходящего на площади по телевидению и через интернет.

Также в столице не предусмотрено проведение народных гулей ко Дню независимости. Праздничный салют тоже запустят без зрителей.