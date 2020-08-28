Для первоклассников 1 сентября в школах проведут настоящие линейки

Для первоклассников 1 сентября проведут традиционную школьную линейку. Об этом сегодня, 28 августа, в ходе брифинга сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

- В этом году в столице пойдут в школу 19 тысяч детей. Из них 17 тысяч прошли электронную запись в первый класс, - сказала Виктория Мозгачева.

Для остальных школьников в этом учебном году не будут организовывать праздничную линейку. С 1 сентября все школьники кроме первоклассников будут учиться в дистанционном формате.

Первоклассники сядут за парты, но с обязательным условием выполнения всех санитарных норм. Классы больше 20 человек будут разделены на группы. Обучение будет проходить пять дней в неделю по основным предметам. Остальные предметы будут преподавать онлайн, - рассказала Виктория Мозгачева.

Кроме того, помещения школ должны проходить регулярную санитарную обработку. В школах должны быть оборудованы внутренние туалеты, умывальники, тепловизоры, хлорированным ковром и так далее.