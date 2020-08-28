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В Алматы на центральном проспекте взорвалась автомашина (видео)

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- Виктория Гунгер
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В городе Алматы Казахстана накануне, 27 августа около 15 часов, автомашина марки "Ниссан Премьера", следуя по улице Дулати в северном направлении, допустила наезд на стоявшую на островке безопасности по проспекту Аль-Фараби патрульную автомашину. Последняя по инерции столкнулась с "Мерседесом", двигавшимся на восток, пишет издание Zakon.kz.

По данным очевидцев, после того, как автомашина врезалась в припаркованную автомашину сотрудников патрульной полиции и произошел взрыв.

В результате один из полицейских из состава экипажа получил серьезные телесные повреждения и экстренно был госпитализирован.

- В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Вместе с тем, в ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции РК.


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URL: https://www.vb.kg/391485
Теги:
взрыв, ДТП, Казахстан, погибшие, Кыргызстан
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