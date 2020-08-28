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Кыргызстанцы стали гостями известного московского театра

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- Евгений Денисенко
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Спектаклем по роману Чингиза Айтматова "Плаха" открылся очередной сезон известного в России и за ее пределами Московского Молодежного театра "Яблоко" под руководством Вячеслава Спесивцева. На открытие сезона театра были приглашены представители кыргызской диаспоры, в том числе, молодые артисты из самодеятельного уличного театра "Аян".

"С театром, который создал и в течение уже многих лет возглавляет Вячеслав Спесивцев, наших соотечественников в России связывают давние узы дружбы и творческого сотрудничества. Этот коллектив в разные годы осуществил уже несколько постановок по произведениям Айтматова, и сам Чингиз Торекулович бывал на его репетициях и спектаклях. Помогли мы и налаживанию контактов с "Яблоком" наших молодых соотечественников из "Аяна", тяготеющих к сценическому искусству. А в феврале нынешнего года они даже поучаствовали в из одном из международных онлайн-проектов театра, где роли в пьесе "Ромео и Джульетта" исполнили непрофессиональные артисты из разных стран", - говорит руководитель Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

"Не случайно, что именно представители нашей диаспоры были приглашены на премьеру "Плахи", в исполнении нынешнего состава театра. В зале находились и зрители из других диаспоральных общественных организаций, действующих в Москве. Все расположились, соблюдая необходимые дистанции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Но это не помешало испытать всем чувство единения во время сценического воплощения выдающегося айтматовского романа. В спектакле были отражены три пути к свободе: неосознанно-стихийный путь волчьей стаи, путь честного пастуха Бостона и путь бывшего монаха Авдия. И показ их не оставил равнодушным никого, о чем можно было судить и по долгим, дружным аплодисментам", - продолжил Аттокуров.

Выступая перед зрителями, сам Вячеслав Спесивцев рассказал о роли Чингиза Айтматова в его собственном творчестве. И сообщил о готовности продолжать сотрудничество с талантливой кыргызской молодежью, о намерении создать специализированной театр-студию.


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URL: https://www.vb.kg/391487
Теги:
миграция, театр, Москва, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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