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В Кыргызстане состоялся VIII съезд сотрудников государственных учреждений

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане, 27 августа, состоялся VIII съезд работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания КР. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Как отмечается, в съезде приняли участие 47-делегатов со всех регионов нашей республики.

- Среди приглашенных - руководители Государственной кадровой службы КР, Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР, Министерства труда и социального развития КР а также представитель аппарата правительства КР. На повестке дня были вопросы по отчетам работы Центрального Комитета и Ревизионной комиссии, - говорится в информации.

Делегатами съезда внесены изменении и дополнении в Устав профсоюза, обсуждалась "Программа действий профсоюза на 2020-2025 годы", определены задачи по усилению зашиты трудовых, социально-экономических прав членов профсоюза.

- Основной темой стало укрепление единства профсоюзного движения в нашей стране. Также на организационном пленуме, единогласным решением делегатов съезда руководителем Центрального комитета профсоюзов работников государственных, муниципальных учреждений структур и общественного обслуживания был избран действующий Председатель данного профсоюза Эмиль Шурубекович Кызаев, - отметили в ФПК.


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URL: https://www.vb.kg/391488
Теги:
выборы, профсоюзы, Бишкек, Кыргызстан
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