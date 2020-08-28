Соотечественники в РФ готовятся отметить День независимости Кыргызстана

Несмотря на продолжающийся в России режим ограничений, связанных с пандемией, в кыргызской диаспоре прорабатывают возможности проведения мероприятий в честь Дня независимости Кыргызстана. Естественно, как подчеркивается, с учетом установленных требований и санитарно-эпидемиологической ситуации на местах.

Свои планы на этот счет подготовлены и в посольстве КР в РФ. О них извещены соответствующие властные структуры, в том числе Роспотребнадзор, в компетенции которых – выдача необходимых разрешений.

В Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Москвской области вспоминают, что в минувшем году этот день был отмечен силами посольства и диаспоральной общественности с беспрецедентным размахом. При большом скоплении народа – жителей и гостей Москвы – в столичном парке - Государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" прошел 31 августа этнокультурный праздник под названием "Кыргызстан за Евразийское единство".

Одним из главных украшений его стали восемь юрт, установленные в центре парка от имени каждой из семи областей КР, а также самой дипмиссии. В юртах посетителей угощали блюдами национальной кухни, на развернутых по соседству торговых рядах желающие могли приобрести различную продуктовую, швейную и прочую продукцию, изготовленную в Кыргызстане, изделия народных мастеров. На летней эстраде в течение нескольких часов демонстрировалась большая концертная программа, подготовленная профессиональными и самодеятельными артистами Кыргызстана, России, ряда других стран. А на специально отведенных для этого площадках желающие состязались в борьбе на поясах, в перетягивании каната, играли в ордо, пляжный волейбол, к услугам детей и взрослых были также различные аттракционы.

По поводу нынешнего праздника посольство также взаимодействует с диаспоральными общественными организациями. Но, конечно, большое торжество, подобное прошлогоднему, сегодня из-за пандемии попросту невозможно. Тем более, что в ряде российских регионов уже и так отменен ряд ранее планировавшихся масштабных мероприятий по поводу знаменательных или юбилейных исторических дат. Неизвестно пока, в каком формате пройдет и традиционный День Москвы, намеченный в этот раз на 7 сентября.

Тем не менее, по информации Координационного совета, задуманы некоторые спортивные, культурные мероприятия. Их проведение планируется в ограниченных масштабах и в разные дни, но все они посвящены Дню независимости Кыргызстана. Однако решающим фактором остается в каждом случае получение официального разрешения.