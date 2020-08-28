Погода
$ 78.45 - 78.75
€ 91.42 - 92.75

Кыргызстан и Узбекистан согласовали 94,5 км линии госграницы

141  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы в городе Ташкент подписано два протокола. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Стороны согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы протяженностью 94,5 км. Также согласован и утверждён один из 10 несогласованных участков. Совместное заседание правительственных делегаций прошло конструктивно и в дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписаны два протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границы. Стороны договорились активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих наши народы. Утверждён план графика рабочих встреч до конца текущего года. Они будут проводиться на ежемесячной основе", - отметил специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина Назирбек Борубаев.

Глава правительственной делегации Кыргызской Республики, вице-премьер-министр Акрам Мадумаров отметил плодотворность прошедшего переговорного процесса.

Он подчеркнул, что работа по делимитации и демаркации государственной границы, а также решение комплекса приграничных вопросов, является приоритетным направлением в работе правительства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391491
Теги:
граница, правительство, Узбекистан, Кыргызстан, делимитация, Акрамжан Мадумаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  