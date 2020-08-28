Кыргызстан и Узбекистан согласовали 94,5 км линии госграницы

По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы в городе Ташкент подписано два протокола. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Стороны согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы протяженностью 94,5 км. Также согласован и утверждён один из 10 несогласованных участков. Совместное заседание правительственных делегаций прошло конструктивно и в дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписаны два протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границы. Стороны договорились активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих наши народы. Утверждён план графика рабочих встреч до конца текущего года. Они будут проводиться на ежемесячной основе", - отметил специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина Назирбек Борубаев.

Глава правительственной делегации Кыргызской Республики, вице-премьер-министр Акрам Мадумаров отметил плодотворность прошедшего переговорного процесса.

Он подчеркнул, что работа по делимитации и демаркации государственной границы, а также решение комплекса приграничных вопросов, является приоритетным направлением в работе правительства КР.