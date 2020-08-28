"Освобожденный от должности Асанакунов саботировал заседание Совета ФПК"

Бывший глава Федерации профсоюзов Кыргызстана сорвал сегодня, 28 августа, заседание Совета ФПК, где должен был рассматриваться вопрос оздоровления медработников, работавших в красных зонах в период пандемии. Об этом VB.KG сообщили представители организации.

По их словам, освобожденный от должности глава явился в здание ФПК и сорвал заседание. По его распоряжению несколько его сторонников - членов Совета ФПК саботировали заседание.

- В результате, из-за отсутствия кворума оно не состоялось. Хотя правительство КР приняло решение об организации оздоровления работников организаций здравоохранения и лиц, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемии. Нами планируется оздоровить более 1500 медицинских работников. Было предложено профинансировать отдых медиков в пансионатах "Эне-Сай" и "Диларом" за счет средств фонда оздоровления трудящихся. Но заседание было сорвано. При этом, на момент Совета были в здании, но не явились на заседание: К.Калмурзаев - профсоюз авиаработников, К. Омуралиев - профсоюз связи, О. Арстанбеков - профсоюз агропрома, Ш. Осмонов - профсоюз энергетиков, Ж. Осмоналиев - зампредседателя ФПК, - отметили представители ФПК.

Он напомнили, что решением Административного суда г. Бишкек от 14 августа 2020 года, Чуй-Бишкекскому управлению юстиции поручено аннулировать запись в госреестре о гражданине Асанакунове М.А., в качестве главы Федерации профсоюзов.

- Также определением Административного суда Бишкека от 26 июня принято решение запретить Мирбеку Асанакунову участвовать в заседаниях высшего органа управления ФПК. Однако он явился и сорвал заседание, - добавили возмущенные представители организации.