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Кубатбек Боронов провел встречу с Бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр КР Кубатбек Боронов провел встречу с уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) КР Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В начале встречи Глава Правительства рассказал о некоторых экономических показателях страны, отметив, что пандемия COVID-19 внесла определенные изменения и коррективы в работу Правительства Кыргызской Республики.

"Правительством Кыргызской Республики проделана существенная работа и уже сегодня можно заметить определенный позитивный эффект от предложенных мер, направленных на восстановление экономической активности субъектов предпринимательства, поддержку малого и среднего бизнеса", - отметил Кубатбек Боронов.

В ходе встречи обсуждался ряд важных вопросов, в том числе усиление института Бизнес-омбудсмена, планируемые дальнейшие шаги института, включая вопросы, связанные с разработкой и принятием Закона "Об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен)".

Робин Орд-Смит проинформировал Главу Правительства о первых месяцах работы института Бизнес-омбудсмена и основных результатах и выводах.

"Мы наблюдаем высокий уровень взаимодействия со стороны государственных органов по большинству взятых на проработку институтом дел. Есть, конечно, государственные органы, которые с нежеланием предоставляют запрашиваемую информацию и проявляют слабую заинтересованность в сотрудничестве, хотя институт не является оппонентом государственных органов, а выступает партнером при решений важных для предпринимателей задач", - сказал Робин Орд-Смит.

Он заметил, что пандемия короновирусной инфекции также внесла коррективы в план работы института. С учетом этого, сегодня институт выражает готовность по усилению совместной работы по ключевым направлениям, включая выработку предложений для совершенствования законодательства с целью улучшения инвестиционной и бизнес среды.

В свою очередь, Кубатбек Боронов отметил, что приветствует решение института Бизнес-омбудсмена активно участвовать в работе экспертных групп по приоритетным направлениям для выработки предложений по внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательство в целях обеспечения большей прозрачности, оперативности и исключения коллизии во взаимодействии бизнеса с государственными органами, предложенных им в ходе заседания Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики 27 августа 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/391503
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен
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