Кыргызстанцев в РФ призвали не рисковать при покупке авиабилетов на родину

Посольство КР в РФ проинформировало соотечественников, находящихся в России, о действиях при самостоятельном приобретении авиабилетов на чартерные авиарейсы в Кыргызстан. Такая возможность появилась после принятого МИДом республики решения о прекращении формирования загранучреждениями КР в РФ списков граждан, возвращающихся на родину.

Напомним, что согласно этому решению с 27 августа составление таких списков прекратили посольство в Москве, канцелярия посольства в Санкт – Петербурге, генеральные консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. С этого же числа началось свободное приобретение авиабилетов.

Право их самостоятельной продажи, по сообщению дипмиссии, предоставлено авиакомпаниям "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет""и "Уральские авиалинии". А реализация осуществляется в официальных авиакассах либо онлайн с официальных сайтов этих авиакомпаний.

На своем сайте посольство также разместило информацию о расположении в Москве их авиакасс. И призвало не рисковать и не приобретать авиабилеты в частных авиакассах и агентствах, а также у посредников и перекупщиков.

В посольстве уточнили, что речь не идет о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Кыргызстаном, временно приостановленного еще в марте. Билеты реализуются только на чартерные рейсы, количество которых в последнее увеличивается, и могут приобретаться теперь гражданами как Кыргызстана, так и России. В результате постепенной нормализации в обеих странах ситуации по коронавирусу необходимость в помощи со стороны дипучреждений КР, когда чартерами отправлялись на родину в приоритетном порядке представители социально уязвимых групп соотечественников, отпала. Вместе с тем, правительство Кыргызстана недавно разрешило въезд в республику гражданам 31 государства, в том числе России.