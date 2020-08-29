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Жээнбеков: Раньше в Кыргызстане не было программы по развитию регионов

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" пояснил, почему сегодня стало так много уделяться внимание регионам.

"До этого у нас не было программы по развитию регионов. Следует признать, что не учитывались их интересы, их уровень развития. Для того, чтобы развивать регионы, в первую очередь, необходимо решить финансовый вопрос. Бизнес на местах нуждается в предоставлении определенных льгот для развития.

Самое главное достижение в развитии регионов - это то, что мы смогли перенаправить денежные ресурсы страны в село. Чтобы не быть голословным, хотел бы отметить, что по результатам последних 2 лет и 7 месяцев в виде кредитов и гарантий было предоставлено более 68,8 миллиарда сомов. Это - хороший показатель.

Средства банков, Гарантийного фонда, Кыргызско-Российского фонда, внешних финансовых институтов мы направили на развитие регионов. Они на местах уже развернули свою деятельность.

В настоящее время жителям регионов уже не нужно обивать пороги различных финансовых учреждений, чтобы получить средства. И это - наше достижение. Данный вопрос находится под моим контролем. Сейчас уже сами банки, фонды, зарубежные доноры приходят в регионы и ищут перспективные проекты, чтобы вложить средства - нам удалось добиться этого. Разумеется, я не говорю, что все уже встало на свои места. Конечно, все еще есть некоторые недостатки и недочеты. Мы последовательно будем устранять их.

Объем предоставляемых кредитов растет с каждым годом. И будет еще увеличиваться. Все наши усилия направлены на то, чтобы эти кредиты были предоставлены на развитие малого и среднего бизнеса, на нужды предпринимателей. Благодаря предоставляемым ресурсам, с каждым годом будет увеличиваться число предпринимателей в регионах.

Хотел бы еще раз отметить, что, если в 2017 году в регионах работало 3 727 малых и средних предприятий, а в 2018 году - 4 051, то на сегодняшний день их количество составило уже 4 421.

Почему я обращаю особое внимание развитию регионов? Потому что в регионах есть большой потенциал для создания новых рабочих мест. Есть большие возможности. В то же время большой поток внешней и внутренней миграции как раз-таки идет от высокогорных районов и сел. В некоторых селах порой не оставалось никого из людей трудоспособного возраста.

Не скажу, что мы вернем всех тех, кто покинул страну в поисках заработка. Но, в рамках развития регионов мы создадим новые рабочие места, что будет стимулировать молодежь остаться и трудиться в селе. В этих целях была принята программа развития регионов, согласно которой планируется приравнять условия проживания в 20 городах республики к уровню жизни в городах Бишкек и Ош.

Направить средства и создать в них условия для оказания качественных услуг в сфере медицины, образования, социальной защиты. Наше достижение заключается в том, что мы изыскали средства для реализации программы по развитию 20 городов.

Мы увеличим количество промышленных предприятий в этих 20 городах, в областных центрах, крупных городах. Бизнес будет создавать новые рабочие места. Будем работать над повышением качества системы здравоохранения, образовательных учреждений, развитием перерабатывающей промышленности.

Одним словом, средства будут предоставляться всем, кто намерен в регионах открыть предприятие и создать новое рабочее место, независимо от того, на чем будет строиться их бизнес - на переработке местной сельхозпродукции или продукции от животноводства, или на строительстве гостиницы в целях развития туризма и т. д.

"Гарантийный фонд" увеличил объем своего уставного капитала. Он также будет предоставлять средства региональным предпринимателям, у которых нет возможности для внесения залога.

Другое наше достижение - мы предоставили значительные льготы по налогам. В течение 5 лет не будут взиматься налоги с новых предприятий, открытых в регионах. Освобождены от 4 видов налогов логистические центры, тракторно-машинные парки, кооперативы, поставляемое из-за рубежа оборудование. 80% НДС сняты. Эти налоговые льготы, предоставляемые средства и условия, создаваемые для предпринимателей будут способствовать развитию регионов. И снижению уровня внешней и внутренней миграции.

Вот уже 29 лет, как мы - независимая страна. Много говорилось о том, что нужно построить перерабатывающие предприятия в регионах. Но, в той же Нарынской области до сих пор не построены перерабатывающие предприятия.

Мы выделяем средства на эти цели. Там мы будем развивать и туризм, и перерабатывающие предприятия. Я недавно сам посещал Нарынскую область. В будущем мы добьемся того, чтобы молочные предприятия покупали все произведенное молоко, это рынок для сбыта продукции местного населения. Это хорошо и для селекции, и для сельского хозяйства.

Также мы должны добиться того, чтобы предприятия перерабатывали приобретенные у населения шерсть, мясо, шкуры. Наши фермеры и крестьяне не должны мешками возить на базар свою продукцию или лично везти скот. Мы должны создать такие условия, чтобы у них была возможность осуществлять онлайн-продажи, находясь дома.

Моя цель - добиться реализации этой цели до окончания своего президентского срока. В начале было тяжело, многие не понимали поставленных задач. В настоящее время все уже вошло в практическое русло, находится под контролем. Даст Бог, через 3 года уже начнет приносить плоды. Это все делается ради подрастающего поколения, ради наших детей", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/391511
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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