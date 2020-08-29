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Президент: Мы выявляем коррупционеров, сажаем, преследуем

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биричнри радио" заявил, что одной из основных его целей – это снижение коррупции в стране. По этой причине, отметил он, принимаются уже ряд существенных мер.

"Наша цель, помимо создания благоприятных условий для граждан - снижение коррупции. Мы выявляем коррупционеров, сажаем, преследуем.

К примеру, с кредитом доверия был назначен человек на должность начальника железной дороги. Но выяснилось, что он сразу же после назначения создал коррупционную схему, в настоящее время около 10 человек сидят в тюрьме по этому делу. Я привожу этот факт в качестве примера.

Полностью избавиться от коррупционеров путем карательных мер, в том числе - арестов, невозможно. Цифровая технология является основным инструментом предотвращения и снижения уровня коррупции. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу цифровизации страны.

Я бы сказал, что внедрение цифровых технологий, особенно - в сферы здравоохранения, социальной защиты, таможни, налогообложения, вообще во все сферы, которые оказывают услуги населению - это один из главных путей развития нашей страны.

Практически все государства прошли через такой путь, они ушли намного вперед по цифровизации, а мы, к сожалению, отстали.

Но за последние 3 года мы достигли значительных успехов. Моя цель - вывести нашу страну на передовое место в Центральной Азии по цифровизации.

Всем известно о нашей электронной системе "Түндүк", который был создан в 2016 году в бытность мою Премьер-министром. Наши специалисты съездили в Эстонию для ознакомления с их опытом работы в этой сфере.

Наш опыт по внедрению системы "Түндүк" был успешным и заинтересовал другие страны. Это тоже является нашим достижением. В сфере цифровизации у нас есть прекрасные талантливые молодые специалисты. Им нужно создать необходимые условия, они выведут нас вперед. Мы создаем условия, предоставляем средства, и я уверен, что будут ожидаемые результаты.

Когда я баллотировался в президенты, одним из основных обещаний была борьба против коррупции. Эта борьба идет. Но, видимо, не зря говорят, что "горбатого могила исправит". Даже после смены кадров, как в том примере с железной дорогой, иногда ничего не меняется, наоборот, некоторые создают коррупционные схемы, вовлекаются в коррупцию.

Все эти проявления будут устранены с помощью цифровизации, которая будет способствовать развитию экономики и сокращению коррупции.

Кроме этого, было дано поручение Совету безопасности о разработке проекта новой государственной стратегии по противодействию коррупции и устранению ее причин на 2021–2024 годы. Стратегия уже разработана. Документ будет рассмотрен в скором времени, в сентябре на заседании Совета безопасности. Эта Стратегия также станет хорошим инструментом для борьбы против коррупции и устранения ее причин.

На этом заседании мы планируем рассмотреть итоги работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией за последние два года. Мы оценим их работу и будем определять планы на будущее.

Отмечу, что в борьбе с коррупцией нельзя разделять ее на крупную или мелкую. Я говорю это потому, что иногда в обществе высказываются мнения о том, что ловят только мелких коррупционеров.

А ведь все начинается с малого. Необходимо выявлять и мелких, и крупных коррупционеров. На мой взгляд, не следует делить тех, кто ворует богатства государства и народа, на крупных и мелких. Мы должны считать их всех - и мелких, и крупных - ворами. А вору следует относиться как к вору.

Борьба с коррупцией не будет прекращена, она будет продолжена", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/391512
Теги:
коррупция, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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