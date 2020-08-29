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Страна не будет развиваться без справедливой судебной системы, - президент

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- Бакыт Басарбек
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"Многие говорили, что судебная реформа может выйти Кыргызстану боком, мы потеряем управление над правоохранительными органами, не будет порядка в государстве". Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

"Но я не внял таким утверждениям и твердо стоял на том, чтобы провести реформу. Несмотря на трудности и сложности мы начали реформу. Я и до этого не раз отмечал, что здесь недостаточно лишь политической воли президента и денежных средств. Жизнь сама доказывает это.

Успех реформ во многом зависит от чести каждого судьи, руководителей правоохранительных органов, их сотрудников, в особенности - от ответственности каждого судьи в системе правосудия.

Страна не будет развиваться без справедливой судебной системы. Нам это известно. Поэтому эта реформа будет продолжена, несмотря ни на какие сложности.

В сентябре состоится заседание Совета по судебной реформе. Мы будем подводить итоги работы, анализировать достижения и недостатки. Требования будут жесткими и мы будем продолжать эту работу", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/391513
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, суд, Кыргызстан
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