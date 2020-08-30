Выборы - 2020: Кому выгодна игра на выбывание из предвыборной гонки?

Предвыборная гонка толком еще не началась (агитация начнется только с 4 сентября. - Авт.), а вокруг политических партий уже разгораются нешуточные скандалы, грозящие объединениям уходом с дистанции. "Вечерка" разбиралась, что происходит и кому это на руку.

Ошибка техническая, но роковая

Последний день приема документов от политических партий в Кыргызстане ознаменовался спорами и скандалами. По закону до 18.00 в минувший понедельник политорганизации, желающие участвовать в предвыборной кампании, должны были сдать все необходимые документы в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов (ЦИК).

Сразу после шести вечера в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что партия "Кыргызстан" не уложилась в отведенный срок. Несмотря на то, что ее руководство опровергло эту информацию, вечером к зданию Центризбиркома стали подтягиваться представители других политических партий, выдвигающихся на выборы, гражданские активисты и журналисты. В их числе действующие парламентарии и лидеры партийных списков "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов и "Ата Мекена" Жанар Акаев.

Ближе к ночи собравшихся впустили в здание Центризбиркома. Они требовали, чтобы им были представлены доказательства своевременной сдачи документов "Кыргызстаном", как это утверждала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Видеозапись с камер показала, что документы в ЦИК принесла не женщина - полномочный представитель партии "Кыргызстан", а мужчина. Согласно времени на записи, он не успел отдать документы до 18.00. При этом один из сотрудников Центризбиркома сообщил собравшимся, что часы на камерах видеонаблюдения спешат - идут вперед на 13 минут.

В журнале регистрации посетителей ЦИК время визита представителя партии "Кыргызстан" было несколько раз обведено ручкой и, похоже, просто исправлено на 17.59. Стоит отметить, что, согласно записям в этом журнале, за считанные минуты до окончания обозначенного времени свои документы сдали также партии "Реформа", "Республика", "Бутун Кыргызстан", "Социал–демократы", "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Ордо".

Все эти факты стали поводом для проведения внеочередного заседания ЦИК, по итогам которого Центризбирком принял решение провести отдельное заседание по вопросу приема документов от партии "Кыргызстан". В итоге партии "Кыргызстан" отказали в регистрации для участия в предстоящих парламентских выборах. ЦИК принял такое решение на том основании, что документы партии подал человек, не являющийся ее официальным уполномоченным представителем.

Партия "Кыргызстан", естественно, не согласная с решением ЦИК решила обжаловать его в судебном порядке. Кроме того, лидер партии Канат Исаев объяснил, что их уполномоченная не смогла передать документы по причине болезни. Это, надо отметить, в условиях мировой пандемии коронавируса и действующего в связи с этим режима ЧС на территории республики выглядит вполне убедительным оправданием.

Свою позицию по поводу беспрецедентного решения ЦИК уже высказали отдельные политики. Так, лидер "Ар–Намыса" Феликс Кулов написал на своей странице в Facebook, что у Центризбиркома не было законных оснований для отстранения политобъединения от выборов.

"Скажу сразу, я абсолютно далек от мысли защищать партию "Кыргызстан". Мне, извиняюсь за грубость, до лампочки эта партия, но поскольку в нашей Конституции записано, что мы являемся правовым государством, решение ЦИК должно быть основано на законе. А в законе четко перечислены 7 (семь) конкретных оснований для отказа в регистрации, и среди них нет ни одного по причине подачи документов "неуполномоченным представителем". Да, в статье 61 Закона "О выборах" говорится, что документы в ЦИК должен подавать уполномоченный представитель, но если это сделало другое лицо, то в законе не указано, что данное обстоятельство является основанием для отказа в регистрации. Это нарушение, но оно не такое, за которое можно отказать партии в регистрации. Это решение ЦИК является незаконным и подлежит отмене", - считает Кулов.

На чью мельницу польется вода

В состав политобъединения, возглавляемого Канатом Исаевым, входят свыше 40 тысяч человек. "Кыргызстан" хорошо показывал себя на местных выборах и получил 18 мандатов на прошлых выборах в парламент. Представитель партии (пусть и косноязыкий) работал в VI созыве ЖК спикером, члены партии возглавляли комитеты по экономической, фискальной, аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

В текущей выборной гонке Канат Исаев, особенно после того, как ретировался Темир Сариев, стал самым явным кандидатом на то, чтобы стать лидирующим политиком северных элит.

"На фоне партий, которые избирателям видятся как партии юга, шансы "Кыргызстана" могут стать более предпочтительными. Благодаря своим лидерам у него есть возможность позиционироваться как представителю интересов северного электората. Поэтому в то время, как все до этого перечисленные партии будут бороться за голоса юга страны, "Кыргызстан" имеет, конечно, не монополию, но определенное преимущество," - заявлял аналитик Калнур Ормушев.

Если выпадение "Кыргызстана" из предвыборной обоймы все же случилось бы, то остальные участники плебисцита получат шанс разделить между собой голоса приверженцев этой партии. Возможно, симпатии избирателей перекочуют к двум другим провластным политическим объединениям, если людям захочется сделать ставку на стабильность.

Учитывая, что ранее осаждать ЦИК и суд из–за партии Каната Исаева ринулись представители оппозиционных партий, надо полагать, они сильно рассчитывают и сами откусить кусок от электорального пирога "Кыргызстана".

Чаяния обновленного состава "Ата Мекена" понятны, но вряд ли оправданы. Без опытного и харизматичного лидера, каким долгие годы был Омурбек Текебаев, эта партия стала неполноценной.

По–прежнему атамекеновцам нечего предложить народу, кроме относительно свежего списка претендентов на мандаты. Но то же самое уже сделали другие политические объединения, которые идут на выборы, в отличие от социалистов, с солидной финансовой платформой и идеологией.

Притязать на голоса сторонников "Кыргызстана" могло бы другое традиционно оппозиционное политическое объединение - "Бутун Кыргызстан". Однако, судя по последним новостям, перед Адаханом Мадумаровым сегодня встает совершенно другая задача - на фоне громкого скандала не вылететь бы из гонки вообще.

Напомним, Мадумаров на выборы собрал под свои флаги известных политиков: Омурбека Суваналиева, Ишенбая Кадырбекова, Исхака Масалиева и Турсунбая Бакира уулу. Также почти состоялся союз с Темиром Сариевым, который привлек бы северный электорат.

Однако бывший премьер все–таки сорвался с крючка. И сейчас становится понятно, почему: в политобъединении назрел серьезный конфликт, способный не просто подорвать его репутацию, но и вообще вывести с дистанции.

В среду Турсунбай Бакир уулу дал пресс–конференцию, в ходе которой сделал сенсационное заявление о том, что "Бутун Кыргызстан" подменил партийные списки, принятые на съезде, и что за продвижение вверх по ним члены партии платили по 200 тысяч долларов.

Бакир уулу потребовал у Мадумарова восстановить справедливость - вернуть список кандидатов, за который голосовали на съезде.

- Иначе я буду вынужден обратиться в ЦИК и суд. Здесь дело не только моей чести, но и моей партии. От "Эркин Кыргызстан" ( партия Турсунбека Бакир уулу. - Авт.) мы дали шесть фамилий, в их числе был Каныбек Осмоналиев. Адахан сразу убрал фамилию Осмоналиева, а остальных согласился включить. Сейчас я узнаю, что меня нет в списке, ребята из моей партии где–то дальше сотого номера, то есть непроходные. Зачем тогда нас приглашать, зачем говорить, что собирают честных и принципиальных людей? Нужно уважать решение съезда своей партии, на котором присутствовал представитель ЦИК, велась съемка. На съезде моя фамилия была под № 13. Мне дали Кара–Суйский район, я и с этим согласился и сказал, значит, будем сражаться - нравственность против денег, - заявил политик.

"Реформа" рулит

На этом бурлящем скандалами фоне одним из наиболее мощных оппозиционных движений предстоящей выборной кампании обещает стать партия–новичок - "Реформа".

Это политическое объединение выбивается из ряда ему подобных. Во–первых, она ассоциируется с протестным движением Re–акция, стартапы которого проходили в конце прошлого года и в этом году. Re–акционеры продемонстрировали новую культуру митингов, оригинальные политические практики. В частности, реформисты собирали избирательный залог в размере 5 миллионов сомов для участия в выборах методом краудфандинга. "Реформа" стала первой в КР политорганизацией, за чье участие в выборах заплатили простые люди.

Лидером "Реформы" стала экс–судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. В оппозицию она ушла еще в период президентства Алмазбека Атамбаева, еще тогда она продемонстрировала непоколебимую волю и стойкость, не побоявшись высказывать жесткую критику в адрес бывшего главы государства.

И сейчас политическое кредо Сооронкуловой не изменилось. В интервью VB.KG она отметила, что "Реформа", как и сама бывшая судья, остается "непримиримо оппозиционной".

- В стране происходят такие процессы, против которых мы будем выступать и предлагать конкретные меры. И в этом вопросе с действующей властью и псевдополитическими группировками не может быть компромисса, - заявила Сооронкулова.

Она считает, что Кыргызстан деградировал и не развивается из–за того, что властные структуры не обновляются свежими кадрами.

- Кыргызстан не будет развиваться. Ситуация очень сложная. Во–первых, это пандемия, во–вторых, результат нашей деградации. Думаю, сейчас все прекрасно понимают, что мы стоим перед угрозой дефолта. Я недавно спросила одного депутата, пойдет ли он на эти выборы. Он мне сказал, что не готов брать на себя ответственность за государство в такой момент. А ведь другие идут, и сегодня люди должны подумать: хорошо, мы за них проголосуем, но ведь они уже показали свою несостоятельность, а что будет дальше? Мы стоим у края пропасти, и сейчас достаточно легкого толчка, чтобы мы просто упали в эту пропасть. И эти выборы играют в этом отношении колоссальное значение, - считает экс–судья.

Амбиции у реформистов серьезные. Осуществимые ли? Другой вопрос. Но если партии–старожилы продолжат склоки, то у нового политического объединения появятся все шансы преодолеть семипроцентный порог и пройти в парламент.