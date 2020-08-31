Президент поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Сегодня, 31 августа, в г. Бишкек проходит мероприятие по случаю празднования Дня независимости КР. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником.

Ниже текст выступления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем независимости Кыргызской Республики.

Сегодня - великий день для нашей страны.

Независимость – это наша самая священная ценность и наивысшая гордость.

Наша независимость – это священное наследие, переданное нам предками, которые веками сражались, отдавали свои жизни и проливали кровь за неё.

Наша свобода – это чувство, живущее в глубине сердца каждого из нас.

Наследие, которое мы получая от старших поколений, передаем будущим.

Священный долг каждого из нас – защищать независимость государства, единство народа, целостность нашей земли.

В этом году 29-ю годовщину независимости мы отмечаем во время глобальной пандемии.

В силу обстоятельств запланированные торжественные мероприятия не состоялись.

Но независимость – это праздник, который живет в сердце каждого из нас, свободных людей, живущих в свободном государстве.

Мы с таким чувством гордости отмечаем День независимости нашей страны.

Уважаемые соотечественники!

Пандемия, обрушившаяся на весь мир, стала большим испытанием и для нашей страны.

Мы пережили тяжелые дни.

Но не переставали бороться.

Мы не опустили руки и не упали духом.

Мы убедились, что победа над болезнью зависит не только от усилий государства, но и от единства и ответственности общества.

Не только система здравоохранения и экономический потенциал, но и единство наших людей пережили серьёзные испытания.

В этой схватке за здоровье нации наш народ проявил терпение и сострадание.

Мы, народ Кыргызстана, ещё раз подтвердили, что являемся нацией, крепко придерживающейся социальной солидарности.

В ходе этой борьбы мы еще раз убедились в ценности согласия в обществе.

Мы видели, что среди наших людей больше тех, которые готовы прийти на помощь нуждающимся, чем те, которые хотят получить ее.

Все мы протянули руку помощи нуждающимся.

Сегодня здесь среди нас находятся самые младшие из волонтеров, превратившиеся в эти дни в большую силу.

Пусть будет светлым будущее этих детей, отдавших свои сбережения для победы над невидимым врагом, которые они копили для реализации своей детской мечты.

Пусть они вырастут достойными сынами и дочерями нашего Кыргызстана.

Наша молодёжь доказала, что незабвенный дух нашего народа, наших предков продолжает достойно жить и в новейшей истории.

Врачи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры и предприниматели, не жалея сил, внесли огромный вклад в сохранение жизней и здоровья людей.

Сегодня от имени всего нашего народа хочу всем вам выразить благодарность.

К сожалению, мы потеряли наших соотечественников, личностей, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны.

Выражаю свои глубочайшие соболезнования их родителям, детям и близким.

Сегодня болезнь полностью не искоренена, но ее распространение значительно замедлилось.

Тем не менее, ситуация остается тревожной.

Оставив позади печальные дни, мы продолжаем бороться за восстановление повседневной жизни.

Совместными усилиями, в согласии мы преодолеем эту болезнь и сопутствующие ей экономические трудности.

Проведем открытые и прозрачные выборы депутатов парламента, которые будут работать следующие пять лет.

Дорогие соотечественники!

За годы независимости мы все прошли через большие испытания.

Наша страна пережила исторические события, которые привлекли внимание мировой общественности.

Были дни, когда возникал вопрос: сможет ли Кыргызстан сохранить свою государственность и независимость?

Слава Богу, мы признаны мировым сообществом, как независимое государство.

Что нас сохраняло все это время?

Многонациональный народ, который ценит единство и дружбу, умеющий сплотиться в единый кулак в трудные времена!

Наша национальная культура с многовековой историей!

Наши уважаемые аксакалы!

Заботливые матери!

Образованная и патриотическая молодежь!

Великая традиция, заложенная в выражении: "Я - кыргыз, потомок Манаса".

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех вас с Днем независимости Кыргызской Республики!

В этом году праздник независимости отмечаем в условиях пандемии, которая охватила все страны мира.

Именно в таких суровых испытаниях наш народ показал свою сплоченность, свое единство.

Мы, не словом, а делом доказали, что наше общество – едино, что каждый человек важен, каждая жизнь дорога всем нам.

Мы еще крепче сплотимся перед памятью всех погибших.

Нас будут сплачивать наши общие цели, забота о наших детях - о будущем страны.

Мы укрепим независимость своей страны, где будут расти счастливые, здоровые и образованные дети.

У нашего многонационального народа - древня общая история и общее будущее.

Единство общества, межэтническая солидарность – есть и будет нашей главной ценностью.

Для нас важны, как стабильность внутри страны, так и спокойствие в мире.

Мы будем развивать добрососедские отношения со странами региона, укреплять сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, в том числе по СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и ОДКБ.

Будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и странами Востока.

Уважаемые соотечественники!

Наши предки достойно выдержали тяжелые времена и с честью проходили многие испытания.

Перенося сегодня эти трудные испытания, мы получаем силу от этого неиссякаемого источника.

Мы воспрянем с честью

Как потомки народа, веками дорожившего свободой – священный долг каждого из нас – защищать и укреплять нашу независимость!

Для всех нас - единство страны превыше всего.

Пусть всегда будет согласие и спокойствие на нашей земле!

Пусть Всевышний хранит наш независимый Кыргызстан!

С праздником, дорогие соотечественники!"