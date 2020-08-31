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Военные РФ поздравили кыргызстанцев с Днем независимости

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- Виктор Мурзов
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Командир Объединенной российской военной базы в Кыргызстане полковник Алексей Ларин от имени командования и военных РФ поздравил кыргызстанцев с Днем независимости:

"Уважаемые кыргызстанцы! Командование и личный состав Объединенной российской военной базы в Кыргызстане поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости. Двадцать девять лет назад, 31 августа 1991 года, парламент республики принял Декларацию о государственной независимости Кыргызстана.

Независимость Кыргызстана признали более 150 стран мира, в марте 1992 года он был принят в ООН. Страна была провозглашена независимым, суверенным, демократическим государством. В Декларации говорится, что Кыргызстан руководствуется принципами дружбы и сотрудничества между народами, не допустит конфронтации в межнациональных и международных отношениях.

Россия и Кыргызстан - стратегические партнеры и союзники. Наши страны и народы многое объединяет. У нас общая история, духовные и культурные ценности, одна общая великая Победа в Великой Отечественной войне. В трудные минуты мы всегда рассчитываем на помощь друг друга. Совместная работа России и Кыргызстана в рамках ЕАЭС, других интеграционных объединений - надежный залог уверенного движения вперед.

Россия и Кыргызстан активно сотрудничают в обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе. В соответствии с российско-кыргызским соглашением в октябре 2003 года в городе Кант была открыта авиационная база ОДКБ. Российские и кыргызстанские летчики вместе решают задачи по обеспечению безопасности двух стран.

На авиабазе построено множество объектов социального и инфраструктурного значения. Возведено три многоквартирных дома, школа, строится детский сад, поддерживается и реконструируется аэродром. Реализуются другие мероприятия, направленные на взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество.

День независимости страны для каждого гражданина связан с надеждами на обновление и улучшение. Искренне и от души желаем, чтобы надежды кыргызстанцев осуществились. Желаем успешной реализации всех намеченных планов, новых побед и свершений, мира, благополучия и процветания".


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URL: https://www.vb.kg/391531
Теги:
День независимости, Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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