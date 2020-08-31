Дорогие читатели! Коллектив интернет-редакции "ВБ" поздравляет вас с 29-й годовщиной Дня независимости Кыргызстана!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и счастливыми событиями, мечтами и надеждой. Мы желаем вам прежде всего здоровья, радости и добра, сплоченности и понимания.

Счастлива та нация, что является народом, но еще счастливее, если она имеет свое государство. Знаете ли вы как нам всем повезло, что мы имеем свою государственность, но, к сожалению, зачастую мы не ценим этот факт.

В мире, по официальным данным, насчитывается 193 государства, хотя при этом этносов насчитывается более 3 тысяч, многие из которых не имеют своей государственности. К примеру, уйгуров только в Китае около 11 миллионов человек, а в общей сумме их 12 миллионов. И они не имеют своей страны. Курдов около 40 миллионов, и они не имеют своей страны. Все они: уйгуры, курды, палестинцы и многие другие народы мечтают о своей стране, почитая это за высшее счастье. А мы зачастую не ценим то, что имеем, и не понимаем, как нам повезло.