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Не упустите возможность оплатить автоналог через MegaPay до 1 сентября

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Оплатите налог на транспортное средство через мобильный кошелек MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Вам больше не нужно тратить свое время, ехать в налоговую службу и уточнять размер обязательной выплаты.

Мобильный кошелек MegaPay предлагает моментальный расчет и оплату налога на авто с помощью вашего телефона. Сумма налога рассчитывается в приложении автоматически! Не нужно вводить сложную, детальную информацию и технические параметры авто. Необходимо указать только ИНН и госномер автомобиля.

Оплатить налог можно легко и быстро - в несколько кликов, не выходя из приложения. Экономьте свое время и деньги вместе с MegaPay!

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство.


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URL: https://www.vb.kg/391534
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#MegaCom
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