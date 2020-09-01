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Дипломаты Кыргызстана помогут соотечественникам в странах СНГ

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- Евгений Денисенко
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Внешнеполитические ведомства стран СНГ укрепят сотрудничество по защите интересов своих граждан, находящихся на территориях государств Содружества в период пандемии COVID-19. Об этом было заявлено на 27-м заседании Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел этих стран.

Участие в заседании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Рассмотрен широкий круг вопросов защиты прав и интересов сограждан, в том числе - оказания поддержки и помощи временно пребывающим, обучающимся и осуществляющим трудовую деятельность на территориях сторон в условиях распространения коронавируса. Подчеркнута важность укрепления взаимодействия в данной области, расширения обмена информацией в оперативном порядке.

Еще одной темой в повестке заседания стало сотрудничество в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой в январе 1993 года. В данном случае также отмечена необходимость обмена соответствующей информацией между уполномоченными органами и - взаимного признания выданных ими документов в рамках соответствующих положений Конвенции. Рекомендовано активизировать прямое и межведомственное сотрудничество между сторонами – участницами Конвенции, в том числе в рамках Совета министров юстиции стран СНГ. Предложено рассмотреть возможность внедрения в процесс работы системы электронного взаимодействия.

Именно на основе этой Конвенции Кыргызстан, в числе других стран СНГ, активно взаимодействует с ними в вопросах составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов.

Консультативный совет руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств Содружества является органом сотрудничества СНГ в сфере консульских отношений. В его задачи входит обеспечение эффективности взаимодействия консульских служб, содействие успешному решению консульских задач, общих для внешнеполитических ведомств стран Содружества, разработка совместных проектов соглашений, поиск путей решения проблем, возникающих в консульской области, проинформировали в Исполкоме СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/391538
Теги:
миграция, СНГ, Кыргызстан, МИД
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