Главы государств ЦА поздравили Сооронбая Жээнбекова и кыргызстанцев

Президенты стран Центральной Азии поздравили кыргызстанцев и президента КР Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте главы государства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отметил, что сотрудничество КР и РУ вышли на новый уровень.

"Нас особо радует, что в последние годы благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство и многоплановое сотрудничество между двумя братскими государствами развиваются по всем направлениям и вышли на совершенно новый уровень. Уверен, что в полной мере будут реализованы наши конкретные проекты и совместные программы в области торговли, промышленности, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной сферах. Несомненно, наше дружеское сотрудничество, основанное на принциÐ �ах уважения, добрососедства и взаимной поддержки будет и дальше стремительно развиваться во благо наших братских народов", - говорится в его поздравительной телеграмме.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пожелал президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана - мирного неба, благополучия и процветания.

"За годы независимости Кыргызстан добился важных преобразований в деле государственного строительства, обеспечения устойчивого социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене. Мы неизменно рады этим достижениям нашего близкого соседа и придаем большое значение последовательному укрÐ �плению и расширению кыргызско-таджикских отношений дружбы и многопланового сотрудничества на благо наших народов", - сказал он.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своей поздравительной телеграмме отметил успехи Кыргызстан, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах, также высокий уровень развития двухсторонних отношений, сложившихся между братскими странами.

"Твердо убежден, что неизменная приверженность Кыргызстана и Туркменистана дальнейшему расширению и углублению межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев также отметил успехи Кыргызстана в деле государственного строительства.

"Убежден, под Вашим мудрым руководством Кыргызстан продолжит поступательные движения по пути созидательного развития, уверенно преодолевая все вызовы, включая беспрецедентную пандемию COVID-19. В непростых условиях современного мира дальнейший прогресс в развитии наших братских народов во многом зависит от укрепления исторических уз дружбы и взаимопомощи. В этой связи подтверждаю свою принципиальную готовность и далее способствовать расширению открытого и продуктивного кыргызско-казахского политического, экономического и гуманитарного диалога", - отмечается в поздравительной телеграмме.