В кафе и баню можно, а в детский сад нельзя?

Многие родители с нетерпением ждут открытия детских садов. Министерство здравоохранения заявило, что эпидемиологическая ситуация в стране пошла на спад. Общественный транспорт работает во все более полном режиме, открыты рестораны и торговые центры, в стране 4 октября пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Так почему детсадовцы должны сидеть взаперти?

Пока речь идет о том, что в дошкольных образовательных учреждениях после их открытия должны четко соблюдаться разработанные санитарно–эпидемиологические алгоритмы. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

При этом в штабе так и не решили, когда откроются детские сады. Первый вице–премьер–министр Алмазбек Баатырбеков напомнил, что разработана инструкция по возобновлению деятельности с учетом соблюдения санитарных требований.

- Каждый руководитель детского учреждения берет персональную ответственность за соблюдение принятых правил. Местные органы власти должны оказать содействие образовательным учреждениям в создании соответствующих условий работы, - сказал Баатырбеков.

По поводу работы детских садов в Минобразования сообщили, что "в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах республики дошкольные образовательные организации по всей стране функционируют по решению центров санитарно–эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления при условии, что они не создают опасности для здоровья детей и воспитателей".

В июне Министерство образования и науки КР совместно с Министерством здравоохранения издали приказ о возобновлении работы организаций дошкольного образования с учетом санитарно–эпидемиологической ситуации.

Детские сады, получившие разрешение центров санитарно–эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления, обязаны соблюдать алгоритм санитарно–эпидемиологических правил и норм, разработанный Минздравом.

В Бишкеке актуальным остается вопрос переуплотнения групп дошкольных образовательных организаций. Переуплотнение в них составляет до 300 процентов, сообщила начальник управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева в ходе августовской онлайн–конференции педагогов.

По словам Иманалиевой, при проектной мощности в 14 тысяч 360 мест количество детей фактически составляет 29 тысяч 111. При этом в электронной очереди стоят более 26 тысяч малышей.