Погода
$ 77.82 - 78.22
€ 92.35 - 93.52

В кафе и баню можно, а в детский сад нельзя?

567  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многие родители с нетерпением ждут открытия детских садов. Министерство здравоохранения заявило, что эпидемиологическая ситуация в стране пошла на спад. Общественный транспорт работает во все более полном режиме, открыты рестораны и торговые центры, в стране 4 октября пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Так почему детсадовцы должны сидеть взаперти?

Пока речь идет о том, что в дошкольных образовательных учреждениях после их открытия должны четко соблюдаться разработанные санитарно–эпидемиологические алгоритмы. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

При этом в штабе так и не решили, когда откроются детские сады. Первый вице–премьер–министр Алмазбек Баатырбеков напомнил, что разработана инструкция по возобновлению деятельности с учетом соблюдения санитарных требований.

- Каждый руководитель детского учреждения берет персональную ответственность за соблюдение принятых правил. Местные органы власти должны оказать содействие образовательным учреждениям в создании соответствующих условий работы, - сказал Баатырбеков.

По поводу работы детских садов в Минобразования сообщили, что "в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах республики дошкольные образовательные организации по всей стране функционируют по решению центров санитарно–эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления при условии, что они не создают опасности для здоровья детей и воспитателей".

В июне Министерство образования и науки КР совместно с Министерством здравоохранения издали приказ о возобновлении работы организаций дошкольного образования с учетом санитарно–эпидемиологической ситуации.

Детские сады, получившие разрешение центров санитарно–эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления, обязаны соблюдать алгоритм санитарно–эпидемиологических правил и норм, разработанный Минздравом.

В Бишкеке актуальным остается вопрос переуплотнения групп дошкольных образовательных организаций. Переуплотнение в них составляет до 300 процентов, сообщила начальник управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева в ходе августовской онлайн–конференции педагогов.

По словам Иманалиевой, при проектной мощности в 14 тысяч 360 мест количество детей фактически составляет 29 тысяч 111. При этом в электронной очереди стоят более 26 тысяч малышей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391540
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, детский сад, правительство, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  