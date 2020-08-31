Военные РФ провели санобработку кантской школы

Накануне нового учебного года военнослужащие Объединенной российской военной базы в Кыргызстане провели санитарную обработку школы-гимназии № 4 города Кант.

В минувшую субботу службой радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) воинской части продезинфицированы территория и помещения учебного заведения. Санобработка площадки у центрального входа, аллеек и другой прилегающей территории была произведена на поливомоечной военной автомашине марки "Урал", в цистерну которого военнослужащие РХБЗ залили подготовленный им хлорсодержащий раствор. Вход в здание, коридоры, лестницы, санузлы и другие помещения военные обработали с помощью ручных опрыскивателей другим, менее агрессивным препаратом.

До этого военнослужащие службы РХБЗ провели санитарную обработку территории больницы в Канте, центра города, нескольких улиц и остановок в самых многолюдных местах, а также "красной зоны" военного госпиталя в селе Беш-Кунгей. Защитники Отечества дружественной России, выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, помогают также кыргызстанцам и в борьбе с COVID-19.