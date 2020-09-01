В Узбекистане приняли новый закон о митингах

Власти Узбекистана 18 августа на портале обсуждений законодательных актов (СОВАЗ) regulation.gov.uz опубликовали проект закона о митингах.

МВД республики разместило на своем сайте заявление:

- После того как проект закона "О митингах, собраниях и демонстрациях", разработанный Министерством внутренних дел, был вынесен на общественное обсуждение, у пользователей социальных сетей сформировались различные расплывчатые мнения о том, что необходимость принятия этого закона возникла после массовых протестов в Беларуси, – говорится в сообщении.

Основной целью появившегося документа в МВД назвали "реализацию конституционных прав граждан на осуществление своей общественной деятельности в форме митингов, собраний и демонстраций, а также повышение их правовой грамотности в этой сфере".

Отныне публичные мероприятия в Узбекистане можно проводить только по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Они должны продолжаться максимум два часа. При этом расстояние от места сбора граждан до ближайших зданий органов власти, судов, дипломатических представительств должно составлять не менее 300 метров.

- Заявление на митинг или шествие, согласно проекту, необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение десяти рабочих дней. Зарубежным странам, международным и зарубежным неправительственным и некоммерческим организациям финансировать публичные мероприятия запрещено. Обсуждение данного документа продлится до 2 сентября, - говорится в информации.