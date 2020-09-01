В Узбекистане пятеро человек осуждены за массовую драку на дороге

В социальных сетях Узбекистана на прошлой неделе появилось видео под названием "ссора двух водителей в Самарканде". Водитель Lacetti не уступил дорогу водителю "Жигули". Обиженный избил водителя второй автомашины, пишет Uznews.

Позже данный инцидент прокомментировало УВД Самаркандской области.

- Правонарушители Р.Ш., И.Ж., А.У., А.Ш. и Д.Д. умышленно нарушили правила поведения в обществе. Мужчины поссорились между собой. Они начали кричать и нарушали покой граждан возле супермаркета "Регистан", - пояснили в УВД.

В минувшую субботу Самаркандский горсуд признал виновным пятерых "драчунов" по статье 183 УК РУз и приговорил их к 12 суткам ареста.