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В ресторане в Абу-Даби прогремел мощный взрыв

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- Виктория Гунгер
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В одном из ресторанов столицы ОАЭ прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на газету Khaleej Times, по предварительной версии, причиной мог стать взрыв баллона с газом.

На данный момент улица, на которой расположен ресторан, перекрыта. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лодка, на которой находились около трёх десятков мигрантов, взорвалась недалеко от берегов Италии. В результате погибли двое мужчин и женщина.


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URL: https://www.vb.kg/391556
Теги:
взрыв, ОАЭ, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие
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