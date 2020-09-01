Погода
$ 78.11 - 78.36
€ 92.35 - 93.52

Сборная Кыргызстана прошла в полуфинал танкового биатлона

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На подмосковном полигоне Алабино определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса "Танковый биатлон". Состязания продолжает и сборная Вооруженных сил Кыргызстана.

Всего в этом году в "Танковом биатлоне" участвуют сборные из 16 стран. Они были поделены на два дивизиона - по итогам выступлений в 2019 году. Кыргызстанцы вошли в первый дивизион, вместе с командами Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана, второй дивизион представлен танкистами Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии. Двенадцать сборных, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал.

Полуфинальные заезды состоятся 1 и 2 сентября. Соперниками танкистов Кыргызстана, как и на первом этапе под названием "Индивидуальная гонка", остаются экипажи ВС России, Казахстана и Узбекистана. Все четверо откроют второй день полуфинальной борьбы. Затем команды Конго, Лаоса и Таджикистана определят финалистов конкурса во втором дивизионе.

В рамках "Индивидуальной гонки" первое-второе места достались российским экипажам, третье –экипажу Китая.

Полуфинальные заезды проводятся в формате "Командной эстафеты". Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью данного этапа является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.

31 августа и 1 сентября танкисты Кыргызстан вместе со своими соперниками занимаются подготовкой своих боевых машин к предстоящим соревнованиям. Особое внимание уделяется проверке технического состояния танков, исправности и функциональности их узлов и механизмов. Также непосредственные участники конкурса и технический персонал команд проверяют выверку прицельных приспособлений и проверку боем 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и 7,62-мм спаренных пулеметов танка Т-72Б3. Выступают все участники, за исключением танкистов Беларуси и Китая, приехавших с собственной техников, на российских боевых машинах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391561
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  