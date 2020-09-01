Сборная Кыргызстана прошла в полуфинал танкового биатлона

На подмосковном полигоне Алабино определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса "Танковый биатлон". Состязания продолжает и сборная Вооруженных сил Кыргызстана.

Всего в этом году в "Танковом биатлоне" участвуют сборные из 16 стран. Они были поделены на два дивизиона - по итогам выступлений в 2019 году. Кыргызстанцы вошли в первый дивизион, вместе с командами Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана, второй дивизион представлен танкистами Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии. Двенадцать сборных, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал.

Полуфинальные заезды состоятся 1 и 2 сентября. Соперниками танкистов Кыргызстана, как и на первом этапе под названием "Индивидуальная гонка", остаются экипажи ВС России, Казахстана и Узбекистана. Все четверо откроют второй день полуфинальной борьбы. Затем команды Конго, Лаоса и Таджикистана определят финалистов конкурса во втором дивизионе.

В рамках "Индивидуальной гонки" первое-второе места достались российским экипажам, третье –экипажу Китая.

Полуфинальные заезды проводятся в формате "Командной эстафеты". Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью данного этапа является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.

31 августа и 1 сентября танкисты Кыргызстан вместе со своими соперниками занимаются подготовкой своих боевых машин к предстоящим соревнованиям. Особое внимание уделяется проверке технического состояния танков, исправности и функциональности их узлов и механизмов. Также непосредственные участники конкурса и технический персонал команд проверяют выверку прицельных приспособлений и проверку боем 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и 7,62-мм спаренных пулеметов танка Т-72Б3. Выступают все участники, за исключением танкистов Беларуси и Китая, приехавших с собственной техников, на российских боевых машинах.