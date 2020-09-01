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День независимости: Граждане оставили после себя на площади 2 тонны мусора

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- Оксана Гут
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Несмотря на запрет многие граждане пришли 31 августа на площадь Ала-Тоо и оставили после себя две тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что в этом году в связи с пандемией КОВИД-19 массовые мероприятия были отменены, традиционного праздничного концерта в честь Дня независимости КР не было. Но, несмотря на режим ЧС, многие горожане и гости столицы пришли посмотреть на праздничный салют.

К счастью, по данным ГУВД г. Бишкек, ни один ребенок не был потерян, каких-либо других происшествий и правонарушений зафиксировано не было.

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" непрерывно дежурили, начиная с раннего утра до ночи, в итоге с центральной площади Ала-Тоо вывезено две тонны мусора.

Для уборки мусора было задействовано 24 сотрудника "Тазалыка" и три единицы спецтехники: один мусоровоз и две поливомоечные машины.

В прошлом году, по данным мэрии, во время празднования зрители концертных программ на площади Ала-Тоо оставили за собой 16 тонн мусора.


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URL: https://www.vb.kg/391563
Теги:
День независимости, мусор, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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