День независимости: Граждане оставили после себя на площади 2 тонны мусора

Несмотря на запрет многие граждане пришли 31 августа на площадь Ала-Тоо и оставили после себя две тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что в этом году в связи с пандемией КОВИД-19 массовые мероприятия были отменены, традиционного праздничного концерта в честь Дня независимости КР не было. Но, несмотря на режим ЧС, многие горожане и гости столицы пришли посмотреть на праздничный салют.

К счастью, по данным ГУВД г. Бишкек, ни один ребенок не был потерян, каких-либо других происшествий и правонарушений зафиксировано не было.

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" непрерывно дежурили, начиная с раннего утра до ночи, в итоге с центральной площади Ала-Тоо вывезено две тонны мусора.

Для уборки мусора было задействовано 24 сотрудника "Тазалыка" и три единицы спецтехники: один мусоровоз и две поливомоечные машины.

В прошлом году, по данным мэрии, во время празднования зрители концертных программ на площади Ала-Тоо оставили за собой 16 тонн мусора.