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Президент ознакомился с ходом цифровизации на примере столичной школы

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, ознакомился с ходом цифровизации системы школьного образования на примере средней школы № 87 г. Бишкек.

Директор школы Жаныл Исанова рассказала о внедрении цифровых технологий в процесс обучения учащихся.

По ее данным, в школе внедрена электронная система учета посещаемости учащихся (турникет), электронный дневник об успеваемости школьников. Также созданы полноценные условия для проведения онлайн-занятий с учетом текущей эпидемиологической ситуации, учебные классы оборудованы интерактивными-досками.

Она также сообщила, что для первоклассников, начавших обучение непосредственно в школе, учтены все необходимые санитарные требования - они будут рассажены в классе с соблюдением социальной дистанции, по одному за партой.

В беседе с учениками первых классов Глава государства поздравил их с Днем знаний, отметив, что начало учебы в школе является новой страницей в их жизни. "Это важный и праздничный день для вас. Вы начали путь по длинной, непростой, но интересной и нужной дороге знаний. Успехов вам и терпения", - пожелал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, Президент ознакомился с процессом онлайн-обучения учеников 2-го и 7-го классов, побеседовал с ними и пожелал успехов в учебе. Он отметил, что сейчас во всех школах страны обучение вынужденно проводится в онлайн-режиме в связи с пандемией в целях защиты здоровья детей. С полной стабилизацией ситуации, дети вскоре смогут посещать школу в обычном режиме, добавил Глава государства.

Президент также побеседовал с педагогическим коллективом школы, поздравив их с началом нового учебного года.

Коллектив школы озвучил проблемные вопросы, которые волнуют учителей. Это вопросы обеспечения жильем и нехватки учебных мест для школьников.

Президент Сооронбай Жээнбеков сообщил о планах по увеличению выделяемых средств на ипотечное кредитование работников бюджетных сфер, в том числе и учителей.

Вместе с тем он сказал, что зарплата учителей не позволяет всем им приобрести жилье в ипотеку, в связи с чем повышение зарплаты остается все еще актуальным вопросом. Глава государства подчеркнул, что несмотря на повышение зарплат учителей на 30% в прошлом году, это все еще является недостаточным.

Президент Сооронбай Жээнбеков также заверил, что в ближайшее время начнется строительство дополнительного корпуса школы для учеников 1-4 классов.


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URL: https://www.vb.kg/391564
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, школа, Бишкек
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