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Иностранные студенты продолжат обучение в России

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- Евгений Денисенко
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Перенос начала 2020-21 учебного года в российских вузах на более поздний срок не планируется. Возможность продолжить обучения в них будет предоставлена и иностранным студентам, несмотря на затруднения, вызванные пандемией коронавируса.

ОБ этом сообщили в Департаменте государственной политики в сфере высшего образования Министерства высшего образования и науки РФ. Здесь отметили, что в 2019-20 учебном году в России обучалось около трехсот тысяч иностранных студентов из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. С начала эпидемии многие из них вернулись домой и продолжили учебу в дистанционном формате. Но сегодня ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, страны начинают открывать границы для въезда и выезда.

Дальнейшие решения о возобновлении учебы будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации. Студенты из некоторых государств уже начали возвращаться в РФ. Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе – прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса.

Для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с российскими вузами проработало различные форматы начала учебного года. Один из них – изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.

Так, в Томском политехническом университете для студентов, которые пока не приехали в Томск (в его вузах занимается и ряд студентов из Кыргызстана) , организуют трансляции занятий в формате видеоконференций. По словам врио ректора Андрея Яковлева, также предусмотрено использовать электронную информационно-образовательную среду университета: электронные курсы учебных дисциплин, в том числе с возможностью просмотра записи занятий, расписание, журналы успеваемости.

"Логины и пароли для доступа есть у всех студентов, а первокурсники получат их после издания приказа о зачислении в университет. Заселение иностранных студентов в общежития будет возможно после официального открытия границ – безусловно, с соблюдением требований Роспотребнадзора: это 14-дневный карантин со сдачей на 10-12-й день теста на COVID-19, при отрицательном результате – размещение в общежитии", – пояснил Яковлев.


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URL: https://www.vb.kg/391565
Теги:
вуз, Россия, студенты
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