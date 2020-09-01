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Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.

Заслушивается информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабековой и Премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова о проводимой подготовительной работе к проведению парламентских выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/391567
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, совбез
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