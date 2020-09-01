Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.

Заслушивается информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабековой и Премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова о проводимой подготовительной работе к проведению парламентских выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.