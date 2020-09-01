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Новый учебный год в КР начался без торжественных школьных линеек

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 1 сентября, в Кыргызстане начался новый учебный год. Студенты и школьники приступили к обучению в дистанционном формате. Тем не менее первоклашки сегодня пошли в школу и посетили свой первый классный урок.

Мэрия Бишкека отмечает, что в столице впервые за парты сели более 19 тысяч учеников. Однако COVID-19 внес свои коррективы и 1 сентября для них прошло без торжественной линейки.

"Вице-мэр столицы по социальной политике Виктория Мозгачева, руководитель аппарата столичной мэрии Адилет Малдыбаев и акимы районов встретили первоклашек и сопровождали их в классы. Первый урок прошел на тему: "Мой любимый Кыргызстан", для Детей проведена экскурсия по школе. Для безопасности Детей и педагогов в школе строго соблюдаются санитарные правила: дезинфекция помещений, наличие тепловизоров, хлорированный ковриков при входе в школу, гигиенических  и антисептических средств", - сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, что ранее учителя начальных классов прошли ПЦР-тесты.


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URL: https://www.vb.kg/391568
Теги:
мэрия, школа, Кыргызстан
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