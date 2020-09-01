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Президента возмутило, что власти не реагируют на предвыборные нарушения

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, провел заседание Совета безопасности в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош рассмотрен вопрос о мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.

В своем выступлении Глава государства отметил, что среди общественности много разговоров о том, что некоторые партии и кандидаты в депутаты парламента в массовом порядке меняют участки для голосования по форме № 2 жителей городов и сел для увеличения своего электората.

"Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но, государственные и правоохранительные органы, местные власти, не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что по всем подобным сообщениям в оперативном порядке должны проводиться проверки со стороны уполномоченных органов для принятия соответствующих решений в рамках законодательства.

"Мы готовы к проведению прозрачных выборов. Что нам сейчас необходимо? Во-первых, на подобные заявления и сообщения надо реагировать оперативно. В случае подтверждения необходимо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией. Во-вторых, участковые комиссии должны "работать как часы" для обеспечения полноты прозрачности выборного процесса", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул особую необходимость реализации этих двух направлений, так как это залог бесспорного подведения итогов выборов и не даст повода отдельным лицам попытаться дестабилизировать обстановку в поствыборный период.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что государственным органам и местным властям предстоит проделать большую работу по предотвращению нарушений избирательного законодательства.

Вместе с тем он добавил, что подготовительная работа к выборному процессу была проведена на должном уровне. Отметил готовность законодательной базы, участковых избирательных комиссий для проведения парламентских выборов открыто, демократично.

На заседании Совета безопасности информацию о проводимой подготовительной работе к проведению парламентских выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции представили председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова и Премьер-министр страны Кубатбек Боронов.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности в пред и поствыборный периоды.

По итогам очередного заседания Совета безопасности принят ряд решений.


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URL: https://www.vb.kg/391580
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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