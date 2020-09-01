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В Кыргызстане сегодня, 1 сентября, впервые сели за парту 156 430 учеников

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане сегодня, 1 сентября, впервые сели за парту 156 430 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

В связи с эпидситуацией новый учебный год в традиционном режиме начался только для первоклассников. Для остальных классов министерством образования и науки будет организовано дистанционное обучение.

Минобраз совместно с Минздравом разработали алгоритм, позволяющий школам соблюдать соответствующие санитарные правила при обучении в 1-ом классе.

"Классы с большим количеством учеников поделят на две группы и будут рассаживать в шахматном порядке, школы будут соблюдать все санитарные нормы", - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/391583
Теги:
Минздрав, Министерство образования, школа, Кыргызстан, карантин
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