В Кыргызстане сегодня, 1 сентября, впервые сели за парту 156 430 учеников

В Кыргызстане сегодня, 1 сентября, впервые сели за парту 156 430 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

В связи с эпидситуацией новый учебный год в традиционном режиме начался только для первоклассников. Для остальных классов министерством образования и науки будет организовано дистанционное обучение.

Минобраз совместно с Минздравом разработали алгоритм, позволяющий школам соблюдать соответствующие санитарные правила при обучении в 1-ом классе.

"Классы с большим количеством учеников поделят на две группы и будут рассаживать в шахматном порядке, школы будут соблюдать все санитарные нормы", - отметили в ведомстве.